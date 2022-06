MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie notierte um 21.06.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 182,30 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 185,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 181,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.149 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 223,10 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 161,55 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 12,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 224,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 29.04.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.180,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 989,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte MTU Aero Engines am 27.07.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 28.07.2023.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

