MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 159,20 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 159,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 158,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,50 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 125.316 Stück gehandelt.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 35,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 149,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,28 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 217,90 EUR aus.

Am 26.07.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 2,28 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.549,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.289,00 EUR in den Büchern standen.

Am 27.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

