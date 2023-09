MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 161,30 EUR abwärts.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 161,30 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 159,30 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.806 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 51,95 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 223,90 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.549,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.289,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von MTU Aero Engines.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

