MTU Aero Engines Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von MTU Aero Engines

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 192,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 190,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 191,80 EUR. Zuletzt wechselten 25.743 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 221,10 EUR erreichte der Titel am 28.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 13,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,20 EUR am 28.09.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 28,69 Prozent sinken.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 223,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 27.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.349,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1.004,00 EUR umgesetzt.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 8,05 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

