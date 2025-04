MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verbilligt sich am Dienstagmittag

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 273,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 273,30 EUR abwärts. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 266,60 EUR. Mit einem Wert von 271,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.648 Stück gehandelt.

Bei 356,00 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 22,87 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,82 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 341,22 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

