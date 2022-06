MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Mittag an Boden

Um 24.06.2022 12:22:00 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 172,40 EUR zu. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 172,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 170,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.629 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 221,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 22,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.11.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 161,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 224,14 EUR.

Am 29.04.2022 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,74 EUR gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.180,00 EUR – ein Plus von 19,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 989,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 28.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 9,51 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MTU Aero Engines