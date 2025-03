MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 341,70 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 341,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 341,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 343,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.248 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 356,00 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 4,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (208,70 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 38,92 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 354,20 EUR aus.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.05.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 13,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

