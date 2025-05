MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagmittag höher

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 347,70 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 348,90 EUR an. Bei 346,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.559 MTU Aero Engines-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 356,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,39 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 210,80 EUR fiel das Papier am 26.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,37 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,81 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 347,90 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 15,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

