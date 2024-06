MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 220,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 220,80 EUR. Bei 222,00 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 220,20 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 221,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.970 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 240,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 28,35 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,39 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 252,56 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,06 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag im Minus