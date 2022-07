MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag im Minusbereich

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 27.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 190,00 EUR. Bei 183,90 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 161.541 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 221,10 EUR erreichte der Titel am 28.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,40 EUR am 05.07.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 223,92 EUR.

Am 29.04.2022 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.180,00 EUR gegenüber 989,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 28.07.2023.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

