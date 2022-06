MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag gefragt

Die Aktie legte um 28.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 177,45 EUR zu. Bei 177,75 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.253 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.02.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 19,74 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 30.11.2021 auf bis zu 161,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 9,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 224,14 EUR.

Am 29.04.2022 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.180,00 EUR umgesetzt, gegenüber 989,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 28.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,51 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MTU Aero Engines