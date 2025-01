MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 329,60 EUR ab.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 329,60 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 328,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 334,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.149 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 350,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 5,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 208,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2024). Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 57,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,37 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,70 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 25.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 13,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht