MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Dienstagmittag ins Plus

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 301,70 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 301,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 305,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 299,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 68.665 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 356,00 EUR an. Gewinne von 18,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 43,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,80 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 347,10 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 15,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

