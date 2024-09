MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 280,10 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 280,10 EUR nach. Bei 277,20 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 280,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.291 MTU Aero Engines-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 285,30 EUR erreichte der Titel am 27.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 1,86 Prozent wieder erreichen. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 162,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 42,13 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 281,60 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,75 EUR je Aktie belaufen.

