MTU Aero Engines Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von MTU Aero Engines

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 218,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 216,30 EUR. Bei 217,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.320 MTU Aero Engines-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (149,20 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 31,84 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 249,20 EUR aus.

Am 26.04.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,89 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,74 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.544,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.180,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 26.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

