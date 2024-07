MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 260,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 260,80 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 264,90 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.163 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 264,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,57 Prozent hinzugewinnen. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,26 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 259,60 EUR.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Gewinnzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor 10 Jahren eingebracht