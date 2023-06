Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagmittag freundlich

Um 11:48 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 340,80 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 341,20 EUR. Bei 340,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 43.589 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 342,90 EUR markierte der Titel am 02.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 0,62 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,70 EUR am 15.07.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 60,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 333,78 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 6,20 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.307,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.222,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 30,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Mai 2023: Experten empfehlen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Munich Re-Aktie steigt an: Münchener Rück rechnet für 2023 mit durchschnittlicher Hurrikan-Anzahl

Swiss Re-Aktie gewinnt: Ausstieg aus Klimaclub Net-Zero Insurance Alliance

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com