Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Mit einem Wert von 571,20 EUR bewegte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 571,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 573,60 EUR an. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 566,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 568,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 52.329 Stück.

Bei 615,80 EUR markierte der Titel am 24.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 421,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,17 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2024 mit 20,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 21,40 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 565,00 EUR.

Am 23.02.2023 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 11,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 07.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

