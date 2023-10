Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 368,20 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 368,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 368,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 367,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.391 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 381,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 3,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 236,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 55,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 360,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.222,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 11.307,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 32,98 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer