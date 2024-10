Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 477,40 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 477,40 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 478,10 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 476,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47.505 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2024 markierte das Papier bei 498,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,48 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2023 (364,60 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 23,63 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,20 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 511,67 EUR.

Am 08.08.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 47,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

