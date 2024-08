Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag im Plus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 429,60 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 429,60 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 432,30 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 428,50 EUR. Zuletzt wechselten 17.880 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2024 markierte das Papier bei 473,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 339,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 26,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,12 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 499,86 EUR aus.

Am 27.02.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,51 EUR, nach 3,79 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,25 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 17,19 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 46,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr verdient

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Start unter Druck

Börse Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags