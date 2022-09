Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft reagiert am Mittag positiv

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 246,80 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 246,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 244,90 EUR. Zuletzt wechselten 85.109 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,56 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 20,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 282,73 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,78 Prozent auf 11.307,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.642,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 23,04 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

