Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 467,60 EUR nach oben.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 467,60 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 468,50 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 463,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 118.349 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,80 EUR) erklomm das Papier am 30.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,67 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2023 bei 364,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,03 Prozent.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,24 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 511,67 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 08.08.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 47,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

