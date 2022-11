Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Vormittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 09:22 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 284,30 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 281,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.342 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 10.11.2022 markierte das Papier bei 284,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 0,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 38,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 286,45 EUR.

Am 09.08.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 26,96 Prozent zurück. Hier wurden 11.307,00 EUR gegenüber 15.480,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 22.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 20,47 EUR fest.

