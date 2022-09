Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag im Minus

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 263,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 263,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 156.311 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 282,25 EUR erreichte der Titel am 01.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,54 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR ab. Mit Abgaben von 28,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 281,00 EUR an.

Am 09.08.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 11.307,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.642,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,78 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 23,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images