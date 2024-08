Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 447,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 448,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 447,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.648 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 473,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2023 (348,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,23 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,20 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 503,29 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 46,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

