Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteidigt am Mittag Tendenz

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 496,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 496,00 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 499,30 EUR zu. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 494,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 497,90 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 43.593 Aktien.

Am 16.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 526,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 6,05 Prozent zulegen. Am 17.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 384,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 22,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,49 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 531,50 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,05 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 42,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Plus

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 legt zum Start zu

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels stärker