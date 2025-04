Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag behauptet

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 590,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 590,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 590,40 EUR. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 586,80 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 589,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.883 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 03.04.2025 markierte das Papier bei 595,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 401,70 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 46,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 20,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 24,40 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 563,50 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 11,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 20,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 46,61 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

