Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagvormittag stärker

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 500,80 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 500,80 EUR nach oben. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 501,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 498,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.642 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 526,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 4,79 Prozent niedriger. Bei 388,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 28,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 15,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,53 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 532,75 EUR.

Am 23.02.2023 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 41,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu