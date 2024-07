Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag stärker

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 458,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Bei 458,90 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 454,50 EUR. Zuletzt wechselten 73.993 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 473,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 3,20 Prozent wieder erreichen. Am 20.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 328,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 39,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,12 EUR. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 494,14 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 18,25 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,19 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 46,01 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

