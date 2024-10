Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagnachmittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 510,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 510,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 506,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68.514 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 512,80 EUR an. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 0,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 364,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,27 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 510,14 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 12,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 15,22 Mrd. EUR eingefahren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 46,81 EUR je Aktie belaufen.

