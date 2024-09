Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 485,30 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 485,30 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 486,00 EUR. Bei 485,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 10.177 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 2,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 361,80 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 34,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,20 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 511,67 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 12,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 8,45 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,39 Mrd. EUR – ein Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 47,12 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

