Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag kaum bewegt

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 463,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 463,20 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 465,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 462,60 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 463,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.821 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 473,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 2,25 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.09.2023 bei 351,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 31,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,23 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 503,29 EUR aus.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 12,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 8,45 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 46,98 EUR je Aktie belaufen.

