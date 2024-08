Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 463,70 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 463,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 463,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 463,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 2.669 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 473,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 2,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.09.2023 (351,80 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 503,29 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 46,98 EUR im Jahr 2024 aus.

