Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verliert am Mittag

Um 22.06.2022 12:22:00 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 218,90 EUR ab. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 217,10 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 218,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.460 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 282,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 288,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.05.2022. In Sachen EPS wurden 4,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 4,24 EUR je Aktie eingenommen. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.307,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.551,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 09.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 28,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

