Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag leichter

Trading Idee

Die Aktien der Münchener Rück befinden sich aktuell weiterhin in einer Seitwärtsphase. Die Papiere verlaufen dabei in einer Spanne von 220 bis 230 Euro. Am heutigen Montag sind die Titel dabei erneut an der Unterstützung bei 220 Euro nach oben abgeprallt. Es bietet sich eine Long-Chance.