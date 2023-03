Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagmittag ins Minus

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 310,10 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 307,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 315,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87.855 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 336,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 212,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 322,22 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,05 EUR, nach 6,20 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16.222,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.894,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 17.05.2023 präsentieren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 30,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

