Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag schwächer

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 588,20 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 588,20 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 586,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 597,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57.900 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 630,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 7,19 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 431,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 26,60 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 21,55 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 563,50 EUR an.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,65 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 07.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 46,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

