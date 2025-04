Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnet am Mittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 609,60 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 609,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 604,80 EUR. Bei 611,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.378 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 615,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 1,02 Prozent Luft nach oben. Bei 401,70 EUR fiel das Papier am 04.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,10 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 21,29 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 563,50 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,65 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 13.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 46,47 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

