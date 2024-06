Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag nahe Vortagesschluss

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Im XETRA-Handel kam die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 462,60 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 462,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 466,40 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 462,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 465,50 EUR. Bisher wurden heute 36.576 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 469,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 324,70 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 42,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,12 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 481,50 EUR.

Am 27.02.2024 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,51 EUR gegenüber 3,79 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 18,25 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,17 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 45,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

