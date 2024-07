Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 450,20 EUR ab.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 450,20 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 446,50 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 448,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 72.251 Stück.

Am 01.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 473,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 5,20 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 335,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 494,14 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 7,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,79 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,25 Mrd. EUR – ein Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 46,17 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

