Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt am Mittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 474,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 11:49 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 477,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 474,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.842 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 512,80 EUR erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 8,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 364,60 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 23,10 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,49 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 515,38 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 12,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 8,45 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 17,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 44,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

