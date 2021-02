Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 243,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 13.976 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 243,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 241,80 EUR. Zuletzt wechselten 165 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2020 bei 255,40 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,00 EUR. Dieser Wert wurde am 19.03.2020 erreicht.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 251,07 EUR. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 24,20 EUR je Aktie aus.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

