Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 451,40 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 451,40 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 452,80 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 448,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.051 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2024 markierte das Papier bei 473,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,92 Prozent. Am 03.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 335,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,12 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 494,14 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 27.02.2024 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,40 Prozent auf 20,52 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 46,17 EUR im Jahr 2024 aus.

