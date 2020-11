Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 238,70 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 13.307 Punkten notiert. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 236,70 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 238,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 94.089 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 284,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2020 00:00:00). Am 19.03.2020 00:00:00 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 141,10 EUR ab.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 241,17 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 20,11 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Profiteure der Corona-Krise: 10 Aktien mit Impfstoff-Turbo

Munich Re und Hannover Rück: Aktien von deutschen Rückversicherern belastet von SocGen-Studie

Telekom, Bayer, Covestro & Co: US-Tochterunternehmen dieser deutschen Konzerne unterstützten die US-Wahlen mit Spenden

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com