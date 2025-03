Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 589,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 589,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 589,40 EUR. Bei 583,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 83.979 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 590,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 0,31 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2024 auf bis zu 401,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 20,62 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 558,88 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es stand ein EPS von 11,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 11,05 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 20,65 Mrd. EUR gegenüber 20,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 46,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

