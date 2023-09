Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 374,50 EUR abwärts.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 374,50 EUR ab. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab in der Spitze bis auf 374,50 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 376,30 EUR. Bisher wurden heute 5.208 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2023 auf bis zu 381,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,10 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 38,29 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 360,11 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16.222,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 32,98 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

