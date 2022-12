Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 304,90 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 306,20 EUR zu. Bei 305,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.431 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2022 auf bis zu 310,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 48,62 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 300,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.850,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 15.480,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 22.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 23,40 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

