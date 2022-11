Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittag fester

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 299,60 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 300,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 296,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 91.335 Aktien.

Am 29.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 300,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,13 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 46,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 298,18 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 vor. Umsatzseitig wurden 15.850,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15.480,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 22.02.2024.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 23,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

