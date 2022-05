Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag in Rot

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel um 30.05.2022 12:22:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 227,30 EUR nach. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 225,80 EUR. Bei 229,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 78.605 Aktien.

Am 01.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR an. Mit einem Zuwachs von 19,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 205,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,80 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 289,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.307,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.551,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 09.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 27,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie leichter: Munich Re platziert grüne Anleihen bei US-Investoren

Munich Re-Aktie höher: Munich Re steigert im ersten Quartal Gewinn - Fast stabile Preise in der April-Erneuerung

Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images